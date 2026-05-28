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Unbekannter greift Mann am Bahnhof Winterthur an

Keystone-SDA

Am Winterthurer Bahnhof ist am Donnerstag ein Mann auf dem Perron von einem Unbekannten mit einer Stichwaffe angegriffen worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor halb neun wurde ein Mann, der auf dem Gleis 3 auf den Zug wartete, in den Oberschenkel gestochen. Der Täter rannte daraufhin davon. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar.

Passanten alarmierten die Polizei und kümmerten sich um den Mann. Derzeit ist das Bahnhofsareal abgesperrt, die Kantonspolizei Zürich hat weitere Informationen in Aussicht gestellt.

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