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Unbekannter sticht zwei Personen in Dietikon nieder

Keystone-SDA

Ein Unbekannter hat am MIttwochnachmittag in Dietikon zwei Personen niedergestochen. Er verletzte einen 25-Jährigen schwer und eine 48-Jährige leicht. Zuvor hatte der Mann in einem Restaurant eine Kasse gestohlen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 25-Jährige und die 48-Jährige seien dem Mann gefolgt und hätten ihn am Bahnhof Dietikon gestellt, teilte die Kantonspolizei am Donnerstag mit. Dort stach der Unbekannte sie mit einem spitzen Gegenstand nieder. Beide Verletzten mussten ins Spital.

Im Anschluss flüchtete der Mann. Gefunden wurde er bisher trotz umgehend eingeleiteter Fahndung nicht. Die Tat ereignete sich gegen 15.30 Uhr.

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