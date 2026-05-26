Unfall in Sennwald SG legt Risiko älterer Autobahnabschnitte offen

Keystone-SDA

Auf der Autobahn bei Sennwald SG haben am Pfingstmontag zwei Fahrzeuge wegen Schäden an der Fahrbahn einen Totalschaden erlitten. Wegen der hohen Temperaturen hob sich der Strassenbelag an. Diese Gefahr besteht auf einigen älteren Abschnitten des Autobahnnetzes.

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(Keystone-SDA) Der Sprecher der St. Galler Kantonspolizei spricht von Glück, dass sich beim Vorfall am Montag niemand verletzte. Auf der Autobahn A13 türmte sich an einer Stelle der Belag auf. Zwei Fahrzeuge krachten daraufhin in die verformte Fahrbahn. Beide Autos erlitten aufgrund der Wucht des Aufpralls einen Totalschaden, so der Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA weiter.

Kurz nach 17.20 Uhr erhielt die Polizei eine Meldung über die beschädigte Fahrbahn in Richtung Sargans. Sofort seien beide Fahrspuren gesperrt und der Verkehr umgeleitet worden.

Über Nacht stellten Arbeiter die Fahrbahn als Sofortmassnahme provisorisch wieder instand, erklärte das Bundesamt für Strassen (Astra) auf Anfrage. Am Dienstag konnten beide Fahrspuren für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Betonplatten dehnen sich bei Hitze aus

Das Phänomen sogenannter Blow-ups ist bekannt. Es kann auf Strassenabschnitten mit Betonfahrbahnen auftreten. Zu einem solchen zählt auch die Fahrbahn bei Sennwald. Dort wurde der Belag über den Betonplatten einst asphaltiert, erklärte der Kapo-Mediensprecher weiter. Aufgrund der grossen Hitze dehnten sich die Betonplatten aus und liessen bei den Fugen den darüber liegenden Asphalt auftürmen.

Klassische Betonfahrbahnen aus früheren Jahrzehnten existierten heute nur noch auf wenigen älteren Abschnitten des Nationalstrassennetzes, heisst es beim Astra. Dazu gehörten unter anderem Abschnitte der A13 im Rheintal, auf der A6 zwischen Bern und Thun – wo derzeit Sanierungsarbeiten stattfänden – sowie auf der A1 im Raum Rheineck – St. Margrethen. Dort ereignete sich 2015 ein vergleichbarer Vorfall. Im selben Jahr kam es ausserdem auf der A13 nördlich von Chur zu einem Blow-up.

Rheintaler Autobahn soll saniert werden

Ältere Fahrbahnabschnitte mit bestehenden Betonplatten werden im Rahmen der langfristigen Erhaltungsplanung schrittweise instandgesetzt oder erneuert, erklärte ein Astra-Sprecher weiter. «Für die A13 Haag – Oberriet ist bereits eine umfassende Instandsetzung vorgesehen.»

Ziel sei eine sichere und langfristige Instandsetzung des Abschnitts. Der Baustart sei für 2027 vorgesehen.