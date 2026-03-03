Unfall in Weiach fordert vier Verletzte

Keystone-SDA

Bei Zusammenstoss eines Motorrads mit einem Elektroroller sind am Montagabend in Weiach vier Jugendliche verletzt worden. Die Unfallursache ist noch unbekannt.

(Keystone-SDA) Kurz vor 20 Uhr am Montagabend war ein Motorradfahrer auf der Stadlerstrasse in Weiach in Richtung Raat unterwegs, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Aus noch unbekannten Gründen kam es zur Kollision mit einem Elektroroller, der in gleicher Richtung fuhr.

Das Motorrad stürzte links der Fahrbahn in einen Bach, der Elektroroller kam in einer angrenzenden Wiese zu Fall. Bei dem Unfall wurden der Motorradfahrer und seine gleichaltrige Mitfahrerin verletzt. Der 16-jährige Fahrer des Elektrorollers und sein gleichaltriger Mitfahrer verletzten sich mittelschwer. Die vier Verletzten wurden in Spitäler gebracht. Die genauen Umstände des Unfalls werden untersucht.