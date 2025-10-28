Unfall mit drei Autos bei Diepoldsau SG führt zu Stau

Keystone-SDA

Auf der Rheinbrücke zwischen Diepoldsau und Widnau SG ist es am Montag zu einer Kollision zwischen drei Autos gekommen. Eine 55-jährige Frau wurde gemäss der Polizei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Wegen des Unfalls kam es zu einem Stau.

(Keystone-SDA) Eine 55-Jährige Frau geriet mit ihrem Auto auf der Rheinbrücke auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Dort kollidierte das Auto der Frau mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen.

Der Sachschaden beträgt gemäss Communiqué rund 20’000 Franken. Während die Polizei den Unfall aufnahm, wurde der Verkehr über die Rheinbrücke für rund drei Stunden einspurig geführt.