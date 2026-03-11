Unheilig-Graf schwärmt von Tom und Bill Kaulitz

Der Graf, Sänger der Band Unheilig, schwärmt von den Kaulitz-Brüdern Tom und Bill, die in diesem Jahr eine neue Ausgabe "Wetten, dass..?" präsentieren werden. "Ich finde die beiden klasse – sie sind unterhaltsam, respektvoll und haben dieses gewisse Unterhalter-Gen, das man für so ein Format braucht", sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur.

(Keystone-SDA) Bei einem Anruf der Brüder und der Frage, ob er nicht zu der Show kommen wolle, wäre seine Antwort klar. «Ich würde sofort wieder kommen», erklärte der Graf.

Das ZDF hat eine neue Ausgabe von «Wetten, dass..?» für den 5. Dezember angekündigt. Wiederbeleben sollen den Show-Klassiker, den jahrelang Thomas Gottschalk (75) prägte, die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, bekannt über ihre Band Tokio Hotel, ihren Podcast («Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood») und ihre Netflix-Serie («Kaulitz & Kaulitz»).

Der Graf sang schon einmal bei Lanz

Was nicht jeder weiss: Den Grafen verbindet bereits eine Geschichte mit der ZDF-Show. Als «Wetten, dass..?» Ende 2014 mit Gottschalk-Nachfolger Markus Lanz vorerst eingestellt wurde, stand der Musiker aus der Nähe von Aachen ebenfalls auf der Bühne und sang, während Bilder aus mehreren Jahrzehnten des ZDF-Klassikers eingeblendet wurden. Damals dachte man, die Show werde danach nicht mehr zurückkehren. Erst 2021, 2022 und 2023 gab es ein Revival mit Gottschalk.

«Ich bin mit «Wetten, dass..?» gross geworden. Es war für mich ein Kindheitstraum, dort einmal als Künstler aufzutreten», erinnert sich der Graf an seinen Auftritt in der letzten Lanz-Ausgabe. «Dass wir dann ausgerechnet bei der – damals – letzten Sendung mit Markus Lanz dabei sein durften, hatte etwas Symbolisches. Wir haben damals scherzhaft gesagt: «Wir haben gemeinsam mit der Show das Licht ausgemacht.»»

Nicht nur «Wetten, dass..?» ist wieder zurück, sondern auch Unheilig. Am Freitag (13. März) erscheint das neue Album «LIEBE GLAUBE MONSTER» des Musikprojekts. Ursprünglich hatte der Graf im Jahr 2016 ein vermeintlich letztes Konzert gegeben. Seit dem vergangenen Jahr steht er aber wieder auf der Bühne.