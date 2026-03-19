Unispital Basel: 44’060 stationäre Aufenthalte im Jahr 2025

Keystone-SDA

Das Universitätsspital Basel (USB) vermeldet für das Jahr 2025 44'060 stationäre Aufenthalte. Das ist ein Zuwachs von 1,7 Prozent gegenüber den 43'388 im Jahr 2024, wie es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag heisst.

1 Minute

(Keystone-SDA) Auch bei den ambulanten Kontakten ist es zu einem Wachstum gekommen. Im Jahr 2025 verzeichnete das Spital einen Zuwachs auf deren rund 1,37 Millionen, wie es heisst. Im Jahr 2024 seien es noch rund 1,31 Millionen gewesen.

Gemäss Communiqué hat die Komplexität der stationären Fälle zugenommen. Der Case-Mix-Index, der die durchschnittliche Schwere misst, sei demnach von 1,311 im Jahr 2024 auf 1,325 im Jahr 2025 gestiegen. Aus Sicht des Spitals ist dies ein Zeichen, dass zunehmend komplexe und spezialisierte Behandlungen am USB durchgeführt werden, die anderenorts in der Gesundheitsregion nicht möglich wären.

Das USB beschäftige Ende 2025 8225 Personen aus 89 Nationen in 37 Berufsgruppen, wie es weiter heisst. Zur gleichen Zeit hätten sich 306 Personen im USB in der Ausbildung befunden.