Unispital Basel eröffnet Simulationszentrum in Allschwil BL

Keystone-SDA

Das Universitätsspital Basel eröffnet in Allschwil BL ein Simulationszentrum und ein Skills Lab. Medizinische Fachpersonen sollen dort trainieren, praktische Kompetenzen unter Druck abzurufen, wie das Spital am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Ausbildungsanlagen befinden sich auf dem Campus des Switzerland Innovation Park Basel Area in Allschwil BL und sollen sowohl für interne Weiterbildungen wie auch für Kooperationen mit Partnern aus Forschung und Industrie genutzt werden, wie es heisst.

Das Weiterbildungsangebot reiche von Nahttechniken über Simulator-Trainings bis hin zu VR-Simulationen von chirurgischen Eingriffen. Im Virtual- und Augmented-Reality-Raum könnten zum Beispiel Operationen geplant und geübt werden.

«Als Chirurg weiss ich aus eigener Erfahrung: Die Medizin ist auch ein Handwerk. Fähigkeiten und Fertigkeiten erlangt man nur durch wiederholtes, strukturiertes Üben unter realistischen Bedingungen», wird Spitaldirektor Rakesh Padiyath zitiert.

Das Spital will damit gemäss Mitteilung in Zeiten des Fachkräftemangels in die Gesundheitsversorgung weit über Basel hinaus investieren. Dort ausgebildete Fachpersonen würden in Spitälern und Arztpraxen in der ganzen Schweiz arbeiten.