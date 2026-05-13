Universitäres Zentrum für Zahnmedizin Basel mit schwarzer Null

Keystone-SDA

Das Universitäre Zentrum für Zahnmedizin Basel (UZB) hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem kleinen Gewinn von 100'000 Franken abgeschlossen. Die Zahl der behandelten Patientinnen und Patienten stieg um fast sieben Prozent an, ebenso der Betriebsertrag.

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(Keystone-SDA) Die Zahl der behandelten Personen stieg von 31’344 auf 33’452, wie das UZB am Mittwoch mitteilte. Dies entspreche einem Wachstum von 6,7 Prozent. Der Betriebsertrag habe um 2,9 Prozent auf 41,9 Millionen Franken zugenommen.

Das positive Ergebnis wurde gemäss Mitteilung trotz der Unterfinanzierung des universitären und kantonalen Leistungsauftrags erzielt. Bereiche wie Forschung, Lehre und soziale Zahnmedizin müssten teilweise durch das UZB selbst finanziert werden.