Untersuchung zu Hausbrand mit drei Toten in Wiggen LU eingestellt

Keystone-SDA

Die Staatsanwaltschaft hat die Strafuntersuchung zu einem Wohnhausbrand mit drei toten Kindern in Wiggen LU von Ende Januar 2024 eingestellt. Sie konnte nicht ermitteln, wer für den Brand im Küchenabfall verantwortlich war.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer brach im Küchenkehricht des Hauses aus, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Freitag mitteilte. Die Brandermittler gingen damals von Fahrlässigkeit im Umgang mit dem Kehricht aus.

Der Brand in Wiggen ereignete sich am 22. Januar 2024. Drei Kinder kamen dabei ums Leben, drei Erwachsene wurden verletzt. Bei den Erwachsenen handelte es sich laut den Behörden um die Eltern der drei Kinder und um den Lebenspartner der Frau, die alle in den beiden Wohnungen des Bauernhauses wohnten.