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Urs von Arb wird neuer Rektor der Stiftsschule Engelberg

Keystone-SDA

Die Stiftsschule Engelberg erhält ab 1. August eine neue Leitung. Abt Christian Meyer hat Urs von Arb zum neuen Rektor ernannt, wie das Kloster Engelberg am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Urs von Arb wohnt in Engelberg, hat Jahrgang 1960 und bringt laut Communiqué langjährige Führungserfahrung aus der Bundeverwaltung mit, unter anderem im Staatssekretariat für Migration sowie im Bereich internationale Zusammenarbeit. Zuvor war er zudem im diplomatischen Dienst tätig, wie es weiter hiess.

Von Arb folgt auf Tobias Barmettler, der die Schule nach 15 Jahren verlässt und künftig die Mittelschule Nidwalden als Rektor führt.

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