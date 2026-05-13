Urteil in Prozess um tödlichen Arbeitsunfall um 14 Uhr

Das Bezirksgericht Horgen wird das Urteil im Prozess um einen tödlichen Arbeitsunfall voraussichtlich um 14 Uhr eröffnen. Keystone-SDA liefert danach eine Übersicht und eine Zusammenfassung im regionalen Dienst.

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