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Urteil in Prozess um tödlichen Arbeitsunfall um 14 Uhr

Das Bezirksgericht Horgen wird das Urteil im Prozess um einen tödlichen Arbeitsunfall voraussichtlich um 14 Uhr eröffnen. Keystone-SDA liefert danach eine Übersicht und eine Zusammenfassung im regionalen Dienst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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