US-Dollar klettert auf Jahreshoch

Keystone-SDA

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Der US-Dollar hat in der Nacht auf Freitag weiter hinzugewonnen und ist gegenüber dem Franken auf den höchsten Stand in diesem Jahr geklettert. Experten führen die aktuelle Stärke auf verschiedene Faktoren zurück.

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(Keystone-SDA) Der US-Dollar kostet aktuell 0,8086 Franken – etwa einen Rappen mehr als am Donnerstag um diese Zeit. Bei 0,8093 hatte die US-Währung am Morgen ein Jahreshoch erreicht. Auch zum Euro hat der Dollar hinzugewonnen. Das Euro/Dollar-Paar steht am frühen Morgen bei 1,1424 nach 1,1459 am Vorabend.

Die Experten der Commerzbank führen die aktuelle Dollarstärke unter anderem auf eine Entkoppelung vom Ölpreis zurück. Zuletzt hatte sich der «Greenback» analog zu den steigenden Ölpreisen aufgewertet, da Öl weltweit meist in US-Dollar gehandelt wird. Mit dem Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran sind die Ölpreise jedoch deutlich gesunken, während sich der Dollar kaum bewegt und zuletzt sogar aufgewertet hat.

Die Sitzung mit dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh am Mittwoch hat zudem die Zinserhöhungserwartungen in den USA etwas forciert, wie die Landesbank Hessen-Thüringen schreibt. In der Folge sei der Renditevorteil gegenüber der Eurozone grösser geworden, was den Euro gegenüber dem Dollar schwäche.

Derweil hat der Franken auch zum Euro etwas nachgegeben. Das Euro/Franken-Paar steht aktuell bei 0,9238 nachdem es am Donnerstagmorgen nur knapp über der 92 Rappen-Marke gestanden hatte. Mit ihren begleitenden Kommentaren zu einer bei Bedarf erhöhten Bereitschaft zu Devisenmarktinterventionen hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Donnerstag den Franken etwas abwerten lassen.