US-Präsident Trump erreicht Peking zu China-Besuch

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump ist zu seinem China-Besuch in Peking angekommen. Wie im chinesischen Staatsfernsehen zu sehen war, erreichte der Republikaner den Hauptstadtflughafen mit der Air Force One am Abend (Ortszeit).

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(Keystone-SDA) Der chinesische Vize-Präsident Han Zheng empfing Trump am Flughafen unter Sprechchören von Fahnen schwenkenden Jugendlichen. Mit dem US-Präsidenten stieg sein Sohn und Unternehmer Eric Trump und dessen Ehefrau Lara aus der Regierungsmaschine aus. Trump wird zudem von hochrangigen Wirtschaftsvertretern begleitet. Zu sehen war etwa Tech-Milliardär Elon Musk.

Trump soll am Donnerstag Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen und nach den Gesprächen am Freitag wieder in die USA zurückfliegen.

Die beiden dürften unter anderem über den Iran-Konflikt, den pausierten Zollstreit und die Handelsbeziehungen der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt sprechen. Der 79-jährige Trump war zuletzt während seiner ersten Amtszeit 2017 in der chinesischen Hauptstadt und ist auch der erste US-Präsident, der seitdem in die Volksrepublik reist.