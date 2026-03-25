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US-Regierung droht dem Iran mit verschärften Angriffen

Keystone-SDA

Die US-Regierung hat dem Iran mit verschärften Angriffen gedroht. Wenn der Iran die neue Realität nicht anerkennt, werden die USA härter zuschlagen als je zuvor, wie Regierungssprecherin Karoline Leavitt in Washington sagte. US-Präsident Donald Trump sei trotz der Verhandlungen bereit, die Hölle im Iran losbrechen zu lassen.

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(Keystone-SDA) Leavitt sagte, die Führung in Teheran habe nun die Chance, mit Trump zu kooperieren. Dazu gehöre, das Nuklearprogramm aufzugeben und die USA und ihre Verbündeten nicht weiter zu bedrohen.

Trump hatte zuvor von Verhandlungen und guten Gesprächen mit dem Iran gesprochen, ohne ins Detail zu gehen. Die iranische Seite hatte dagegen Verhandlungen dementiert.

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