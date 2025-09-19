The Swiss voice in the world since 1935
US-Senat bestätigt Botschafterin für die Schweiz

Der US-Senat hat Callista Gingrich als Botschafterin für die Schweiz bestätigt. US-Präsident Donald Trump hatte die Republikanerin bereits Ende letzten Jahres für diesen Posten nominiert.

(Keystone-SDA) Die Bestätigung von Gingrich erfolgte zusammen mit einer Reihe anderer Kandidatinnen und Kandidaten, wie der Webseite des US-Senats in der Nacht auf Freitag zu entnehmen war. In einer Abstimmung bestätigte der Senat 48 Nominationen. Darüber berichtete zunächst die Nachrichtenagentur Reuters.

Auf der Liste sind neben Gingrich etwa auch die neue US-Botschafterin für Schweden, Christine Toretti, und der neue US-Botschafter in Argentinien, Peter Lamelas, aufgeführt. Auch sie wurden von Trump nominiert. Ihre Bestätigung erfolgte nach Angaben der US-Behörden mit 51 zu 47 Stimmen bei 2 Enthaltungen.

