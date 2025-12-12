Uvek will umfangreicheres Stadttaubenprojekt in Basel

Keystone-SDA

Die Umwelt-, Verkehrs-, und Energiekommission des Basler Grossen Rats (Uvek) stellt der Tauben-Initiative einen eigenen Gegenvorschlag gegenüber. Sie will für das entsprechende Pilotprojekt mehr Taubenschläge und eine längere Dauer, als es der Gegenvorschlag der Regierung vorsieht.

(Keystone-SDA) Die Uvek verlangt in ihrer Version ein vierjähriges Projekt mit fünf Taubenschlägen, wie es in einer Mitteilung des Parlamentsdienstes vom Freitag heisst. Die Kosten dafür veranschlage sie bei 830’000 Franken. Die Regierung sprach sich zuvor für drei Taubenschläge über drei Jahre für 517’000 Franken aus, wie es weiter heisst.

Die Gegenvorschläge von Kommission und Regierung stehen einer unformulierten Initiative gegenüber, die die Taubenpopulation in Basel von heute schätzungsweise 7000 bis 8000 Tieren auf zirka 3000 bis 4000 Tiere reduzieren will. Zudem verlangt sie die Einrichtung eines Taubenschlags pro Quartier mit artgerechter Fütterung und medizinischer Versorgung.

Die Initiative ist im April 2024 mit 3035 Unterschriften zustande gekommen, wie dem Kommissionsbericht zu entnehmen ist. Als nächstes wird sich der Grosse Rat, voraussichtlich im Januar, mit dem Thema auseinandersetzen.