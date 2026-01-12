Marianne Wildi, wie sieht das Banking der Zukunft aus?
Mit ihrem IT-Hintergrund weiss Marianne Wildi, wohin die Reise im Banking geht: Seit über vierzig Jahren arbeitet sie für die Hypothekarbank Lenzburg – zuletzt über vierzehn Jahre als CEO und neuerdings als Verwaltungsratspräsidentin.
Im neuen Geldcast spricht sie mit Fabio Canetg über die Zukunft des Bankings: Mit welchen Geschäften werden Banken in zwanzig Jahren noch Geld verdienen? Wie wird die künstliche Intelligenz der Branche verändern? Und werden wir schon bald mit Schweizer-Franken-Stablecoins zahlen statt mit Bargeld?
Und natürlich verrät sie, welche Überlegungen man machen sollte, wenn es um die Entscheidung geht zwischen SARON- oder Festhypothek.
Externer Inhalt
Von Börsen und Bitcoin bis Inflation und Geldpolitik: Wirtschaftsjournalist und Geldökonom Fabio CanetgExterner Link spricht mit seinen Gästen aus Wissenschaft und Praxis über das Neueste aus der internationalen Finanzwelt. Für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen.
Hier finden Sie eine Übersicht aller unserer Podcasts.
Sie wollen keine Folge Geldcast mehr verpassen? Dann ist unser Geldcast-Newsletter die richtige Wahl:
Externer Inhalt
Beliebte Artikel
Meistdiskutiert
In Übereinstimmung mit den JTI-Standards
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch