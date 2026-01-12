The Swiss voice in the world since 1935
Marianne Wildi, wie sieht das Banking der Zukunft aus?

Marianne Wildi und Fabio Canetg sprechen im Geldcast über die Zukunft des Bankings.
Marianne Wildi und Fabio Canetg sprechen im Geldcast über die Zukunft des Bankings.

Mit ihrem IT-Hintergrund weiss Marianne Wildi, wohin die Reise im Banking geht: Seit über vierzig Jahren arbeitet sie für die Hypothekarbank Lenzburg – zuletzt über vierzehn Jahre als CEO und neuerdings als Verwaltungsratspräsidentin.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Fabio Canetg hat an der Universität Bern und an der Toulouse School of Economics zum Thema Geldpolitik doktoriert. Heute unterrichtet er an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Als Journalist arbeitet er hauptsächlich für die öffentlich-rechtlichen Medien. Für swissinfo.ch moderiert er den "Geldcast".

Im neuen Geldcast spricht sie mit Fabio Canetg über die Zukunft des Bankings: Mit welchen Geschäften werden Banken in zwanzig Jahren noch Geld verdienen? Wie wird die künstliche Intelligenz der Branche verändern? Und werden wir schon bald mit Schweizer-Franken-Stablecoins zahlen statt mit Bargeld?

Und natürlich verrät sie, welche Überlegungen man machen sollte, wenn es um die Entscheidung geht zwischen SARON- oder Festhypothek.

Von Börsen und Bitcoin bis Inflation und Geldpolitik: Wirtschaftsjournalist und Geldökonom Fabio CanetgExterner Link spricht mit seinen Gästen aus Wissenschaft und Praxis über das Neueste aus der internationalen Finanzwelt. Für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen.

