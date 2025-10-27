Wie ChatGPT und künstliche Intelligenz unsere Jobs und Löhne verändern
Geldcast Update: Die künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch. Nun zeigt eine neue Studie der Stanford University, wie sich ChatGPT und Co. auf unsere Jobs auswirken.
«Künstliche Intelligenz tötet unsere Jobs». So titelte das Online-Portal «Forbes» im August 2025. Doch welche Jobs sind davon vor allem betroffen?
Und wie verändert die künstliche Intelligenz unsere Löhne, die Preise und die Zinsen? Das und mehr erfahren Sie jetzt im neuesten Geldcast Update.
Von Börsen und Bitcoin bis Inflation und Geldpolitik: Wirtschaftsjournalist und Geldökonom Fabio CanetgExterner Link spricht mit seinen Gästen aus Wissenschaft und Praxis über das Neueste aus der internationalen Finanzwelt. Für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen.
