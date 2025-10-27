The Swiss voice in the world since 1935
Wie ChatGPT und künstliche Intelligenz unsere Jobs und Löhne verändern

Ein junger Mann blickt auf einen Bildschirm
Künstliche Intelligenz (KI) verändert unsere Arbeitswelt. Keystone

Geldcast Update: Die künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch. Nun zeigt eine neue Studie der Stanford University, wie sich ChatGPT und Co. auf unsere Jobs auswirken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Fabio Canetg hat an der Universität Bern und an der Toulouse School of Economics zum Thema Geldpolitik doktoriert. Heute unterrichtet er an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Als Journalist arbeitet er hauptsächlich für die öffentlich-rechtlichen Medien. Für swissinfo.ch moderiert er den "Geldcast".

«Künstliche Intelligenz tötet unsere Jobs». So titelte das Online-Portal «Forbes» im August 2025. Doch welche Jobs sind davon vor allem betroffen?

Und wie verändert die künstliche Intelligenz unsere Löhne, die Preise und die Zinsen? Das und mehr erfahren Sie jetzt im neuesten Geldcast Update.

Externer Inhalt

Von Börsen und Bitcoin bis Inflation und Geldpolitik: Wirtschaftsjournalist und Geldökonom Fabio CanetgExterner Link spricht mit seinen Gästen aus Wissenschaft und Praxis über das Neueste aus der internationalen Finanzwelt. Für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen.

