VBZ kaufen Busgarage in Oetwil am See

Keystone-SDA

Die Stadtzürcher Verkehrsbetriebe kaufen eine Busgarage in Oetwil am See. Der Stadtrat hat dafür über 65 Millionen Franken bewilligt.

(Keystone-SDA) Die Garage entsteht am Ort einer ehemaligen Druckerei, wie die Stadt Zürich am Dienstag mitteilte. Noch steht die Kostengutsprache des Verkehrsrats des Kantons aus. Stimmt dieser zu, verringert sich der städtische Beitrag auf 890’000 Franken. Den Rest würde der Kanton übernehmen.

Das Gelände wird durch die Vermieterin umgebaut. Unter anderem müssen eine Erschliessungsstrasse und Garagentore erstellt werden. Ab Dezember 2026 soll die Garage Platz für 30 Busse bieten. Die Verkehrsbetriebe (VBZ) unterschrieben im April 2025 einen Mietvertrag mit dem Ziel, die Halle im Baurecht zu erwerben.

Auch VZO beteiligt

Am Projekt sind auch die Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) beteiligt. Ab 2035 sollen auch Fahrzeuge der VZO die Halle nutzen.

Die VBZ erklären den Erwerb der neuen Garage mit dem Ausbau des ÖV-Angebots und der Umstellung auf Elektromobilität. Beides würde den Platzbedarf steigern. Bis spätestens 2040 sollen nur noch Elektrobusse verkehren.