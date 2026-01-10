The Swiss voice in the world since 1935
VBZ stellen wegen Schnee Busbetrieb in Zürich ein

Keystone-SDA

Die Busse in Zürich sind am Samstagmittag stillgestanden. Schnee und Glätte hätten die Einstellung des gesamten Busbetriebs auf dem Stadtgebiet gefordert, sagte eine VBZ-Sprecherin auf Anfrage von Keystone-SDA.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Es sei mit längeren Wartezeiten zu rechnen, hiess es in einer Betriebslagemeldung der Verkehrsbetriebe (VBZ) am Samstagmittag. Wie lange der Unterbruch andauert, war zunächst unklar. Die VBZ empfahlen, kurz vor jeder Fahrt den Online-Fahrplan anzuschauen.

