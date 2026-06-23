VCS Uri fordert einen Warteraum am Bahnhof Altdorf

Keystone-SDA

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Der Bahnhof Altdorf soll einen Warteraum erhalten. Das verlangt die Sektion Uri des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) mit einer Petition, die von über 700 Personen unterschrieben wurde.

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(Keystone-SDA) Die Verantwortlichen übergaben die Unterschriften an die Urner Standeskanzlei. Besonders in den kalten und nassen Jahreszeiten könne das Warten am Bahnhof Altdorf unangenehm werden, schrieb der VCS Uri am Dienstag in einer Mitteilung. Als möglicher Warteraum komme der Vorraum des Cafés Transit infrage.

Mit der Petition fordert der VCS den Regierungsrat, die Gemeinde Altdorf und die Urner Kantonalbank, der das Bahnhofsgebäude gehört, auf, aktiv zu werden.