Velofahrer verletzt sich bei Kollision in Roveredo GR schwer

Keystone-SDA

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Am Sonntagabend ist es in Roveredo GR zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Velofahrer gekommen. Der Velofahrer verletzte sich dabei nach Polizeiangaben schwer.

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(Keystone-SDA) Ein 72-jähriger Autofahrer fuhr gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Montag gegen 19.10 Uhr auf einer Nebenstrasse in Roveredo bergwärts. In einer unübersichtlichen Linkskurve sei es zur Kollision mit einem talwärts fahrenden 66-jährigen Velofahrer gekommen. Dieser erlitt gemäss Mitteilung beim Verkehrsunfall schwere Kopfverletzungen. Die Rega flog ihn ins Spital nach Lugano.