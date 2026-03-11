Velofahrer verletzt sich bei Selbstunfall in Bern schwer

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall in Bern hat sich am Dienstagabend ein Velofahrer schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Ihren Angaben zufolge hatte sich der Unfall gegen 20.50 Uhr ereignet. Der Mann sei von der Spitalackerstrasse in Richtung Breitenstrasse gefahren und beim Kreisverkehr aus noch ungeklärten Gründen gestürzt. Passantinnen und Passanten betreuten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.