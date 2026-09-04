The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Velofahrer wird bei Frontalkollision in Staad SG verletzt

Keystone-SDA

Ein Velofahrer hat sich am Mittwochabend bei einer Frontalkollision mit einem Elektromotorrad auf einem Trottoir in Staad SG verletzt. Die Verletzungen sind gemäss der Polizei erheblich. Die Person, die den Unfall verursachte, flüchtete, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 60-jährige Velofahrer war gegen 18 Uhr auf dem Trottoir von Thal in Richtung Staad SG unterwegs, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte. In einer Rechtskurve kam ihm eine unbekannte Person, die ebenfalls das Trottoir benutzte, auf einem Elektromotorrad entgegen.

Es kam zur Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Velofahrer stürzte und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 4000 Franken.

Die unbekannte Person auf dem Elektromotorrad entfernte sich anschliessend in Richtung Thal, ohne Hilfe zu leisten oder den Schaden zu melden. Eine Zeugin alarmierte die Einsatzkräfte. Der Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort und lieferte ihn ins Spital ein.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft