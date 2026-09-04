Velofahrer wird bei Frontalkollision in Staad SG verletzt

Keystone-SDA

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Ein Velofahrer hat sich am Mittwochabend bei einer Frontalkollision mit einem Elektromotorrad auf einem Trottoir in Staad SG verletzt. Die Verletzungen sind gemäss der Polizei erheblich. Die Person, die den Unfall verursachte, flüchtete, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

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(Keystone-SDA) Der 60-jährige Velofahrer war gegen 18 Uhr auf dem Trottoir von Thal in Richtung Staad SG unterwegs, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte. In einer Rechtskurve kam ihm eine unbekannte Person, die ebenfalls das Trottoir benutzte, auf einem Elektromotorrad entgegen.

Es kam zur Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Velofahrer stürzte und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 4000 Franken.

Die unbekannte Person auf dem Elektromotorrad entfernte sich anschliessend in Richtung Thal, ohne Hilfe zu leisten oder den Schaden zu melden. Eine Zeugin alarmierte die Einsatzkräfte. Der Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort und lieferte ihn ins Spital ein.