Verdächtiger nach Messerangriff in Basel festgenommen

Keystone-SDA

In der Stadt Basel ist am Freitagabend ein 43-jähriger Mann mit einer Stichwaffe verletzt worden. Seine Begleiterinnen schlugen den Täter in die Flucht. Im Rahmen einer Fahndung nahm die Polizei einen 23-jährigen Verdächtigen fest.

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich kurz nach 17.30 Uhr am St. Galler-Ring, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Freitag mitteilte. Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge war der 43-Jährige mit zwei Frauen unterwegs, als ein Unbekannter auf ihn zuging und ihn unvermittelt verletzte. Eine Sanität brachte den Mann in ein Spital.

Den beiden Begleiterinnen gelang es laut der Mitteilung, den Angreifer durch Gegenwehr zu stoppen, woraufhin dieser flüchtete. Es handelt sich beim Verdächtigen um einen 23-jährigen Schweizer. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen.