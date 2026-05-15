Verdacht auf Brandstiftung bei zwei Bränden in Utzenstorf

Keystone-SDA

In Utzenstorf BE sind am frühen Freitagmorgen kurz hintereinander zwei Brände ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Bei beiden Fällen steht Brandstiftung als Ursache im Vordergrund, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 03.20 Uhr war ihr ein Brand an der Hasenmattstrasse gemeldet worden. Warum der Schopf in Vollbrand geriet, war zunächst ungeklärt. Die ausgerückten Feuerwehren Kirchberg und Untere Emme hätten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen können, schrieb die Polizei.

Nur zwanzig Minuten später sei auf der Einsatzzentrale eine weitere Brandmeldung eingegangen. Dabei sei die Polizei darüber informiert worden, dass eine Drittperson soeben ein Feuer an einem Mehrfamilienhaus an der Schlossstrasse in Utzenstorf gelöscht habe. Am Gebäude sei ein kleiner Sachschaden am Gebäude entstanden.

Einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen schloss die Polizei nicht aus.