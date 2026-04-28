Vereinigte Arabische Emirate treten aus Erdölkartell Opec aus

Keystone-SDA

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) treten aus dem Erdölkartell Opec aus. Sie kündigten ihren Austritt per Mai an, wie Staatsmedien am Dienstag berichteten. Die VAE zählen zu den wichtigsten Ölproduzenten weltweit.

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(Keystone-SDA) Die Entscheidung spiegle die langfristige strategische und wirtschaftliche Vision der Vereinigten Arabischen Emirate sowie die Entwicklung ihres Energieprofils wider, insbesondere die verstärkten Investitionen in die heimische Energieerzeugung, heisst es in einer Mitteilung der Nachrichtenagentur WAM.

Das Land wolle die Förderpolitik unabhängiger gestalten. Die VAE waren der Opec 1967 über das Emirat Abu Dhabi beigetreten und behielten ihre Mitgliedschaft auch nach der Gründung der Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 1971 bei, wie es weiter heisst.