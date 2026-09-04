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Verhinderter Cyberangriff auf Drucker in Basler Schulen

Keystone-SDA

Unbekannte haben versucht, sich Zugriff auf das Drucksystem der Basler Schulen zu verschaffen. Das Erziehungsdepartement (ED) konnte das System umgehend vom Netzwerk trennen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Daten abgeflossen sind, teilte das ED am Freitag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das ED hat einen Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft gestellt und den zuständigen kantonalen Stellen gemeldet. Zudem untersuchen externe Sicherheitsexperten den Vorfall, wie es im Communiqué heisst.

Der Hersteller der Drucksoftware gab Ende August eine Sicherheitslücke bekannt. Das ED installierte die bereitgestellten Sicherheitsupdates umgehend. Dennoch versuchten Unbekannte, sich unerlaubten Zugriff zu verschaffen.

Drucker ab Montag wieder in Betrieb

Aus Sicherheitsgründen wird das System vollständig neu aufgebaut. Das Drucken war deshalb während eines Schultags nicht möglich. Seit Freitag steht eine eingeschränkte Druckmöglichkeit zur Verfügung. Ab Montag ist das Drucken in den Schulhäusern wieder regulär möglich, wie das ED weiter schreibt.

Weniger glimpflich verlief ein Cyberangriff auf dasselbe Departement im Frühling 2023. Die Ransomware-Bande Bianlian publizierte sensible Schuldaten im Gesamtumfang von rund 1,2 Terabyte im Darknet. Das ED liess sich damals nicht erpressen und ging nicht auf die Geldforderungen der Hacker ein.

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