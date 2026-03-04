Verkehrsbetriebe Biel planen neues Depot

Keystone-SDA

Die Verkehrsbetriebe Biel wollen neben der Tissot Arena einen neuen Betriebsstandort bauen, wie die Stadt Biel am Mittwoch in einer Mitteilung bekanntgegeben hat. Geplant sind ein Depot sowie Büros und Werkstätten.

(Keystone-SDA) Der Neubau soll auf einer unbebauten Parzelle im Bözingenfeld realisiert werden, die der Stadt Biel gehört, wie einer Mitteilung zu entnehmen war. Die Verkehrsbetriebe wollen mehr und grössere Busse anschaffen, weshalb sie mehr Platz brauchen.

Die Umstellung auf vollelektrische Busse würde zudem entsprechende Anlagen nötig machen. Mit diesem Schritt will das Transportunternehmen auch mehr Arbeitsplätze schaffen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 250 Mitarbeitende.

Als nächstes werde im März ein Studienauftrag lanciert, um ein Vorprojekt zu erarbeiten. Die Volksabstimmung über die Einräumung des Baurechts findet gemäss Mitteilung 2027 statt. Der Baustart sei ab 2030 möglich. Der Kanton Bern übernimmt die Bau- und Baurechtskosten.

Der heutige Standort an der Bözingenstrasse 78 soll umgenutzt werden. Denkbar sind gemäss Mitteilung Wohnraum, Schulraum oder Projekte für die Bevölkerung.