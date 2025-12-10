Verkehrschaos wegen Brand in Berner Tramdepot

Keystone-SDA

Am frühen Mittwochmorgen ist im Berner Tramdepot ein Brand ausgebrochen. Viele Fahrzeuge konnten deshalb nicht in den regulären Betrieb starten. Dies hatte zahlreiche Ausfälle und Verspätungen zur Folge.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Dichtung eines Tors beim Depot an der Bolligenstrasse in Bern fing um 5.45 Uhr Feuer, wie ein Sprecher von Bernmobil am Mittwochmorgen auf Anfrage von Keystone-SDA sagte. Daraufhin musste das Tramdepot evakuiert werden.

Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Grundsätzlich handle es sich um eine kleine Sache, wie der Sprecher weiter betonte. Doch die Trams konnten nicht aus dem Depot fahren.

Betroffen waren die Linien 6, 7, 8 und 9. Die Störung sollte gemäss Bernmobil bis 8 Uhr dauern.