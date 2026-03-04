Verkehrsknoten bei Pilatus Flugzeugwerken wird ausgebaut

Keystone-SDA

Weil der Ausbau der Pilatus Flugzeugwerke in Stans NW mehr Verkehr bringen wird, soll die Erschliessung des Geländes verbessert werden. Das Bauprojekt liegt nun für 30 Tage öffentlich auf, wie die Nidwaldner Baudirektion am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Vorhaben besteht aus zwei Teilen. Für den Ausbau des Knotens an der Hauptstrasse («Pilatuskurve») ist der Kanton zuständig, für die Neugestaltung der Zufahrtsstrasse zum Fabrikgelände sind es die Pilatus Flugzeugwerke. Ebenfalls öffentlich aufgelegt werden Anpassungen beim Parkhaus des Flugzeugherstellers.

Anlass des Bauprojekts ist der geplante Produktionsausbau der Pilatus Flugzeugwerke. Dieser dürfte zu Mehrverkehr führen. Ziel sei es, die Kapazität des Knotens zu steigern, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Verkehrsfluss zu verbessern, teilte die Baudirektion mit.

Der Verkehr bei der Pilatuskurve soll deswegen neu mit einer Ampel gesteuert werden. Die Linienbusse, die Velos und die Fussgänger sollen dabei priorisiert werden. Die Busstation wird näher an das Pilatusgelände verlegt, behindertengerecht gestaltet und mit einem Wartehäuschen ergänzt.

Die Pilatus Flugzeugwerke beschäftigen in Stans 3161 Personen (umgerechnet in Vollzeitstellen).