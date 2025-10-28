Vermisster Mann in Isenthal UR tot aufgefunden

Keystone-SDA

Ein 50-jähriger Mann, der seit letzter Nacht vermisst worden war, ist in der Urner Gemeinde Isenthal tot aufgefunden worden. Die Kantonspolizei Uri und die Staatsanwaltschaft Uri untersuchen die Umstände des Todesfalls, wie sie am Dienstag in einem Communiqué mitteilten.

(Keystone-SDA) Kurz vor 01.00 Uhr sei die Kantonspolizei Uri über den vermissten Mann informiert worden, der nicht nach Hause zurückgekehrt war, hiess es in der Mitteilung. Eine Polizeipatrouille habe den Mann bei der Isenthalerstrasse im Gebiet Guetig leblos gefunden. Rettungskräfte hätten vor Ort seinen Tod festgestellt, hiess es.

Die genauen Umstände des Unfalls sollen polizeilich ermittelt werden. Gemäss der Mitteilung standen der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, die Rega, das Care Team Uri, ein lokales Bestattungsunternehmen, ein Abschleppunternehmen und die Kantonspolizei Uri im Einsatz.