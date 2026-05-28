Vermisster Mann in Wald in Cham ZG schwer verletzt aufgefunden

Keystone-SDA

Ein Mann, der als vermisst gemeldet worden war, ist in der Nacht auf Donnerstag schwer verletzt in einem Waldstück in Cham gefunden worden. Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es keine Hinweise auf Dritteinwirkung, teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden mit.

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(Keystone-SDA) Der 61-jährige Mann war am Mittwochvorabend als vermisst gemeldet worden. Daraufhin leiteten die Behörden eine umfangreiche Suchaktion ein. Kurz nach 1 Uhr entdeckten ihn die Einsatzkräfte in einem Waldstück in Cham.

Ein Helikopter brachte den Mann mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein ausserkantonales Spital, wie es am Donnerstag hiess.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen.