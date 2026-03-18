Verstösse bei Alkoholtestkäufen im Kanton Bern rückläufig

Keystone-SDA

Die Verstösse gegen den Jugendschutz bei Alkoholtestkäufen sind im Kanton Bern 2025 leicht zurückgegangen. Bei rund einem Drittel der 400 Tests wurde Alkohol an Minderjährige verkauft.

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(Keystone-SDA) Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 39,5 Prozent, wie das Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg am Mittwoch mitteilte. Im Jahr 2023 erreichte die Fehlquote demnach mit 41,4 Prozent ein Hoch und sinkt seither wieder.

Die Organisation sieht dennoch weiterhin Handlungsbedarf, wie sie in der Mitteilung schrieb. In über einem Fünftel aller Testkäufe habe keine Alterskontrolle stattgefunden. In mehr als einem Drittel der Verkaufsstellen habe zudem ein Hinweis zum Jugendschutz gefehlt.

Das Blaue Kreuz führt die Testverkäufe im Auftrag der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern durch. Getestet wurden Gastronomiebetriebe, Detailhandelsgeschäfte und Veranstaltungen im ganzen Kanton.