The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Verstorbene Person im Bahnhof Bern aufgefunden

Keystone-SDA

Nachdem am Samstag am Bahnhof Bern eine Person tot aufgefunden wurde, steht eine Selbsthandlung im Vordergrund. Die Person wurde in der Nähe eines Perrons aufgefunden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann habe Schussverletzungen aufgewiesen, teilten die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Bern am Sonntag mit. Ermittlungen seien aufgenommen worden. Bei der Kantonspolizei Bern war am Samstag kurz nach 9.00 Uhr die Meldung eingegangen, dass im Bahnhof Bern in der Nähe eines Perrons eine leblose Person liege. Die Person konnte bisher noch nicht identifiziert werden.

Es wurden unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet, wie es weiter hiess.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft