Versunkenes Flugzeug nach Bergung abtransportiert
Das am 28. Juli im Vierwaldstättersee versunkene Flugzeug ist am Dienstagmittag aus dem Wasser gehoben und abtransportiert worden. Ein Schiff brachte es von der Absturzstelle bei Kehrsitzen NW zum Rotzloch.
(Keystone-SDA) Das Kleinflugzeug des Herstellers Daher wurde quer auf dem Nauen liegend transportiert. Vom Rotzloch wird es per Tieflader in einen Hangar geschafft, wo es untersucht wird.
Die Maschine war Ende Juli in Buochs NW Richtung Burg Feuerstein in Deutschland gestartet. Sie prallte nach rund drei Minuten Flug nördlich des Bürgenstocks in den See. Das einmotorige Turboprop-Flugzeug sank rund 100 Meter tief auf den Seegrund ab.
Die beiden Flugzeuginsassen wurden von der Kantonspolizei Nidwalden geborgen. Der 78 Jahre alte Pilot überstand den Unfall unverletzt. Die 55-jährige Mitfliegerin wurde verletzt und ins Spital eingeliefert.