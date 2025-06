Vier besondere kleine Freiluftkinos in den Regionen

In der Schweiz bieten dieses Jahr gegen 300 Open Air Kinos in allen Landesteilen Filmerlebnisse unter freiem Himmel - von Aarau bis Zweisimmen, von Agno bis Zürich. Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA stellt ihre vier Favoriten unter den Kleinen vor.

(Keystone-SDA) DAS OPEN AIR KINO IN SAAS-GRUND: Das Freiluftkino existiert seit 2017. Gegründet worden ist es laut Dominic Plaschy von Saastal Tourismus mit dem Ziel, «Kultur und Gemeinschaft im Freien zu fördern und ein cineastisches Erlebnis in besonderer Atmosphäre zu schaffen». Das Besondere an der Veranstaltung sei die Kombination aus der beeindruckenden Bergkulisse, einem sorgfältig zusammengestellten Filmprogramm und einer ungezwungenen Atmosphäre, die Besucherinnen und Einheimische jeden Alters anspreche.

Durchführung: 2. Juli bis 13. August. Einmal wöchentlich eine Vorstellung. Gezeigt werden Trickfilme. Von «The Secret Life of Pets» über «The Garfield Movie» bis «Tom & Jerry».

KINO IM BEET IN RAPPERSWIL-JONA: Das Freiluftkino wurde 2023 gegründet und geht somit in die dritte Runde. «Unser Kino ist weit mehr als ein Filmabend unter freiem Himmel», sagt Flora Frommelt vom Verein Zeughausgarten. «Es ist ein sommerliches Gesamterlebnis mitten in einem Garten.» Zwischen Blumenbeeten und Gemüseinseln verwandelt sich das Areal in einen Kinoraum. «Jeder Gast», so Frommelt, «erhält einen Stuhl und kann ihn nach Lust und Laune im Garten platzieren – näher am Filmgeschehen oder zurückgezogen zwischen Lavendel und Tomatenstauden». Diese besondere Kulisse, die Freiheit im Raum und das kuratierte Programm würden die Kinovorstellungen zu einem sinnlichen und entschleunigenden Erlebnis machen. Der Zeughausgarten befindet sich mitten in der Stadt Rapperswil-Jona. Initiiert als Zwischennutzung 2019, hat sich der graue Platz in einen modularen, urbanen Stadtgarten verwandelt.

Durchführung: 10. bis 20. Juli, gezeigt werden insgesamt neun Filme; darunter «Like a Complete Unknown», «Perfect Days» und «Friedas Fall».

OPEN AIR KINO IM ERLEBNISBAD WALLBACH: Den Anlass gibt es seit 2021; er wird in diesem Jahr zum fünften Mal durchgeführt. «Wir wollten dem Touristenort Lenk eine neue Attraktion bieten und auch unser Erlebnisbad bekannter machen», sagt der Co-Betriebsleiter Oliver Zimmermann. Die Filme können von der Terrasse des Bades geschaut werden, die Gäste können sich aber auch ins Sprudelbecken setzen. «Dieses Jahr haben wir zusätzlich einen süditalienischen Pizzaiolo engagiert, der die Speisen direkt vor Ort zubereitet», so Zimmermann.

Durchführung: 28. Juli bis 4. August. Das Programm deckt eine breite Palette ab. Gezeigt werden «Bridget Jones», «Heldin» oder «Paddington». Und mit «Jurassic World: Rebirth» und «F1 – The Movie» zwei Werke, die gerade erst in den Schweizer Kinos angelaufen sind.

BADIKINO EBNAT-KAPPEL: Das Kino existiert seit 2023. Es ist eine gemeinsame Initiative der Badi Ebnat-Kappel und des Kinos Passerelle Wattwil. «Die Idee entstand aus dem Wunsch, das sommerliche Badevergnügen mit einem kulturellen Erlebnis zu verbinden und dabei einen unkomplizierten, offenen Treffpunkt für alle Generationen im Toggenburg zu schaffen», sagt Yanick Hug, Geschäftsführer des Kinos Passerelle. Das Badikino findet mitten im Freibad statt – umgeben von Wasser, Bergen und Sonnenuntergangsstimmung. Besonders ist auch der starke regionale Bezug. «Von der Filmauswahl über das kulinarische Vorprogramm bis hin zu lokalen Produktionen achten wir darauf, unser Tal mit einzubeziehen.»

Durchführung: 4. bis 8. August, das Programm ist noch nicht veröffentlicht.*

*Dieses Lisiticle von Raphael Amstutz, Keystone-SDA, wurde mithilfe der Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung realisiert.