Vier Festnahmen wegen illegaler Erwerbstätigkeit in Obwalden

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Obwalden hat in Sarnen und Lungern vier Personen wegen mutmasslicher illegaler Erwerbstätigkeit festgenommen. Dies geschah im Rahmen gezielter Arbeitsmarktkontrollen der Tripartiten Arbeitsmarktkommission der Kantone Uri, Obwalden und Nidwalden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kontrollen fanden am 20. und 27. Mai statt, wie die Obwaldner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. In Sarnen nahm die Polizei eine 25-jährige Kosovarin und eine 50-jährige Albanerin fest. Nach ihrer Freilassung aus der Haft erfolgte die Rückführung beider Frauen in ihre Herkunftsländer, wie es im Communiqué heisst.

In Lungern nahm die Polizei einen 24-jährigen Kosovaren sowie einen 27-jährigen Nordmazedonier fest. Die beiden Männer befinden sich derzeit in Administrativhaft. Die Staatsanwaltschaft führt weitere Abklärungen in Zusammenarbeit mit dem Migrationsamt durch, wie es weiter heisst.