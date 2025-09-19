Vier neue Mitglieder rücken in Zürcher Kantonsrat nach
Gleich vier neue Mitglieder werden bald in den Zürcher Kantonsrat nachrücken. Zu Wechseln kommt es in den Fraktionen von GLP, Grüne, Mitte und SP.
(Keystone-SDA) In der GLP ersetzt Martina Novak die zurücktretende Nathalie Aeschbacher (Wahlkreis Stadt Zürich, Stadtkreise 7 und 8), wie die Direktion der Justiz und des Innern am Freitag mitteilte. Bei den Grünen folgt Jonas Pfister auf Florian Meier (Wahlkreis Stadt Winterthur). In der Mitte-Fraktion ersetzt Claudia Bodmer-Furrer Jean-Philippe Pinto (Wahlkreis Uster). In der SP-Fraktion rückt Lejla Slihu für Qëndresa Sadriu-Hoxha (Wahlkreis Bülach).