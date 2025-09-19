The Swiss voice in the world since 1935
Vier neue Mitglieder rücken in Zürcher Kantonsrat nach

Gleich vier neue Mitglieder werden bald in den Zürcher Kantonsrat nachrücken. Zu Wechseln kommt es in den Fraktionen von GLP, Grüne, Mitte und SP.

(Keystone-SDA) In der GLP ersetzt Martina Novak die zurücktretende Nathalie Aeschbacher (Wahlkreis Stadt Zürich, Stadtkreise 7 und 8), wie die Direktion der Justiz und des Innern am Freitag mitteilte. Bei den Grünen folgt Jonas Pfister auf Florian Meier (Wahlkreis Stadt Winterthur). In der Mitte-Fraktion ersetzt Claudia Bodmer-Furrer Jean-Philippe Pinto (Wahlkreis Uster). In der SP-Fraktion rückt Lejla Slihu für Qëndresa Sadriu-Hoxha (Wahlkreis Bülach).

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

