Vier Personen bei Verkehrsunfall im Kanton Freiburg verletzt

Keystone-SDA

Ein alkoholisierter Autofahrer mit drei Passagieren an Bord hat in der Nacht auf Mittwoch im freiburgischen Middes die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dieses überschlug sich auf einer Strecke von etwa 130 Metern und kam in einem Feld zum Stillstand. Alle Insassen wurden aus dem Auto geschleudert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 02.15 Uhr auf der Route de Fribourg, wie die Freiburger Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Der 32-jährige Lenker war Richtung Payerne VD unterwegs, als sein Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse abkam. Nach Angaben der Polizei war der Mann betrunken.

Der Lenker und die Mitfahrer im Alter zwischen 28 und 32 Jahren wurden verletzt. Eine Person musste von den Rettungskräften wiederbelebt werden. Drei Ambulanzen und ein Rettungshelikopter standen im Einsatz. Die Verletzten, die aus den Kantonen Waadt und Freiburg stammen, wurden in verschiedene Spitäler transportiert.

Die Freiburger Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.