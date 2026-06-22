Vier Verletzte bei Kollision in Uster

Keystone-SDA

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Vier Personen sind am Montagnachmittag in Uster ZH bei einer Kollision dreier Autos verletzt worden. Ein 63-jähriger Mann erlitt mittelschwere Verletzungen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 14.45 Uhr sei ein 49-jähriger Mann mit seinem Personenwagen auf der Aathalstrasse in Richtung Wetzikon gefahren. In einer Rechtskurve sei er aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er mit zwei entgegenkommenden Autos kollidiert sei.

Der 49-jährige Lenker wurde leicht verletzt, wie die Kantonspolizei weiter berichtete. Der 63-jährige Fahrer des ersten entgegenkommenden Wagens erlitt mittelschwere Verletzungen, die beiden Insassen des zweiten Autos wurden leicht verletzt.

An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die genaue Unfallursache sei noch unklar und werde durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht.

Die Aathalstrasse war wegen des Unfalls während mehrerer Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehren von Uster, Wetzikon-Seegräben, Pfäffikon und Volketswil richteten eine grossräumige Umleitung ein.