Vier Verletzte nach Überholmanöver in Menzingen ZG

Keystone-SDA

Bei einem Überholmanöver auf der Kantonsstrasse zwischen Nidfuren und der Lorzentobelbrücke sind am Sonntagmorgen in Menzingen vier Personen verletzt worden. Beide Autos erlitten Totalschaden, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten.

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(Keystone-SDA) Laut der Medienmitteilung wollte ein 32-jähriger Fahrer talwärts ein anderes Auto überholen und kollidierte dabei seitlich mit einem weiteren Fahrzeug. Beide Fahrzeuge prallten gegen eine Stützmauer, eines der Autos wurde zusätzlich über die Fahrbahn geschleudert und prallte auf der anderen Strassenseite in eine Leitplanke.

Beim Überholmanöver wurden laut der Zuger Polizei der 32-jährige Überholende, der 22-jährige Fahrer des zweiten Autos sowie seine beiden Mitfahrenden (20 und 23 Jahre) verletzt. Sie mussten in verschiedene Spitäler eingeliefert werden, wie es weiter hiess.

Die Strasse musste während der Unfallaufnahme und Bergung gesperrt werden. Es wurde eine Umleitung eingerichtet.

Die Polizei sucht Zeugen, da die Beteiligten gemäss Communiqué unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang machten. So wird ein Fahrzeuglenker gesucht, der zur Unfallzeit in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.