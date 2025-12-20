Vier von fünf Personen tragen Brille oder Kontaktlinsen

Der Anteil der Menschen mit Sehhilfe ist gemäss einer Studie in den vergangenen vier Jahren in der Schweiz leicht gesunken, verharrt aber auf hohem Niveau. Grund dafür sind gemäss Optikschweiz die demografische Entwicklung und die Bildschirmzeit.

(Keystone-SDA) Der Anteil der Brillen- und Kontaktlinsenträgerinnen und -träger sei seit 2021 um 1,9 Prozent auf 81 Prozent zurückgegangen, teilte Optikschweiz mit. 53 Prozent tragen ausschliesslich eine Brille, 22 Prozent nutzen sowohl Brille als auch Kontaktlinsen, 3 Prozent nur Kontaktlinsen. Wegen der natürlichen Alterssichtigkeit benötige mit zunehmendem Alter fast jede Person eine Sehhilfe.

Auch die tägliche Nutzung von digitalen Geräten wie Smartphones trage dazu bei, dass eine Korrektur nötig werde, auch bei jüngeren Menschen. Bei Kindern und Jugendlichen werden Sehschwächen zudem früher und häufiger festgestellt als früher. Für die Studie wurden 1049 Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren in der Deutsch- und Westschweiz befragt.