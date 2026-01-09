Vier Zentralschweizer Autorinnen und Autoren gefördert

Keystone-SDA

Die Zentralschweizer Kantone fördern zwei Autorinnen und zwei Autoren mit Förderbeiträgen zwischen 5000 und 20'000 Franken. Davon profitieren Gina Bucher (Kanton Luzern), Leonora Kugler (Zug), Bruno Winzap (Schwyz) und Raphael Schweighauser (Luzern).

1 Minute

(Keystone-SDA) Sie haben sich beim Zentralschweizer Literaturwettbewerb mit total 69 Einsendungen durchgesetzt, wie die Nidwaldner Staatskanzlei am Freitag mitteilte.

Damit gingen gegenüber der letzten Auszeichnung 2024 mehr als doppelt so viele Einsendungen ein. Damals wurden über 30 Texte eingereicht.

Als Teil der Zentralschweizer Literaturförderung können die Preisträgerinnen und Preisträger auf Lesetournee gehen.

Alle sechs Zentralschweizer Kantone Luzern, Nid- und Obwalden, Schwyz, Uri und Zug tragen den Wettbewerb alle zwei Jahre gemeinsam aus.

Aus den eingesandten Texten kürt jeweils eine Fachjury die Preisträgerinnen und Preisträger. Auch Newcomer im Literaturbetrieb werden gefördert, in diesem Jahr Kugler und Schweighauser.