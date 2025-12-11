Vor dem Bundesasylzentrum in Kreuzlingen TG eskaliert ein Streit

Keystone-SDA

Am Mittwochabend haben sich bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten vor dem Bundesasylzentrum in Kreuzlingen drei Personen verletzt. Sie wurden ins Spital gebracht. Darunter befindet sich ein Polizist. Er erlitt unbestimmte Kopfverletzungen.

1 Minute

(Keystone-SDA) An der Auseinandersetzung seien Personen aus dem Bundesasylzentrum beteiligt gewesen, erklärte ein Sprecher der Kantonspolizei Thurgau gegenüber «Blick». Es sei zu mehreren Festnahmen gekommen.

Der Grund für den Streit werde derzeit abgeklärt.