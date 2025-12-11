The Swiss voice in the world since 1935
Vor dem Bundesasylzentrum in Kreuzlingen TG eskaliert ein Streit

Keystone-SDA

Am Mittwochabend haben sich bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten vor dem Bundesasylzentrum in Kreuzlingen drei Personen verletzt. Sie wurden ins Spital gebracht. Darunter befindet sich ein Polizist. Er erlitt unbestimmte Kopfverletzungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) An der Auseinandersetzung seien Personen aus dem Bundesasylzentrum beteiligt gewesen, erklärte ein Sprecher der Kantonspolizei Thurgau gegenüber «Blick». Es sei zu mehreren Festnahmen gekommen.

Der Grund für den Streit werde derzeit abgeklärt.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

