Waadtländer Staatsratswahlen: Jean-François Thuillard an der Spitze
Jean-François Thuillard (SVP) liegt im zweiten Wahlgang in den Waadtländer Staatsrat an der Spitze. Nach Auszählung von fast 50 Prozent der Stimmen kommt Thuillard auf 53,6 Prozent der Stimmen, SP-Kandidat Roger Nordmann auf 44,9 Prozent.
(Keystone-SDA) Diese ersten Ergebnisse sind jedoch mit Vorsicht zu betrachten. Abgesehen von Montreux liegen die Ergebnisse der anderen Städte, die Roger Nordmann zugutekommen dürften, noch nicht vor. In Montreux liegt der SP-Kandidat jedoch nur 300 Stimmen vor Thuillard.
Im ersten Wahlgang am 8. März hatte Jean-François Thuillard gewonnen und damit für eine Überraschung gesorgt. Der Landwirt, Grossrat und Gemeindepräsident von Froideville hatte 45,07 Prozent der Stimmen erhalten, gegenüber 44,24 Prozent für den früheren Nationalrat Nordmann. Das Duell war – mit weniger als 2000 Stimmen Unterschied – knapp, und dürfte es auch im zweiten Wahlgang bleiben.