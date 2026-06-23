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Waldbrand oberhalb von Unterseen

Keystone-SDA

In einem Waldgebiet oberhalb von Unterseen sind am frühen Dienstagnachmittag Bäume in Brand geraten. Der Brand wurde mit einem Löschhelikopter bekämpft. Der Löscheinsatz war am frühen Abend noch im Gang, wie eine Sprecherin der Berner Kantonspolizei auf Anfrage sagte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf einem Video auf dem Internetportal von «20 Minuten» sind auf einer kleinen Waldfläche ausserhalb des Siedlungsgebiets Flammen und dichter Rauch zu sehen. Der Brandort befindet sich an einem Hang in Richtung Beatenberg.

Die Strasse nach Beatenberg wurde in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung bestand nicht. Auch der Busverkehr nach Beatenberg wurde eingestellt.

Im Kanton Bern herrscht, wie fast überall im Land, eine Hitzewelle und es ist trocken. Kantonsweit herrscht erhebliche Waldbrandgefahr. Gegen 14 Uhr gab es in der Region kurz Regen und teilweise auch Hagel.

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