Walder bei Ersatzwahl für Hodgers in Genf an der Spitze

Keystone-SDA

Bei der Ersatzwahl für den zurücktretenden Genfer Staatsrat Antonio Hodgers (Grüne) hat im ersten Wahlgang keiner der zehn Kandidierenden das absolute Mehr erreicht. Der Grüne Nicolas Walder setzte sich aber klar an die Spitze, gefolgt von Lionel Dugerdil (SVP).

1 Minute

(Keystone-SDA) Walder machte mit 32’573 Stimmen das beste Resultat, wie die Genfer Staatskanzlei am Sonntag mitteilte. Dugerdil erhielt 27’031 Stimmen. Der SVP-Kandidat war mit der Unterstützung der FDP angetreten.

Der von den Grünliberalen unterstützte Mitte-Kandidat Xavier Magnin wurde mit 20’782 Stimmen auf den dritten Platz gewählt.

Bereits deutlich distanziert wurden Rémy Pagani von der Linksaussenpartei «Union Populaire» mit 7466 Stimmen und Maikl Gerzner vom rechtspopulistischen «Mouvement Citoyens Genevois» (MCG) mit 7376 Stimmen. Die restlichen fünf Kandidierenden kleinerer Parteien lagen weit abgeschlagen auf den weiteren Plätzen.

Das absolute Mehr von 54’864 Stimmen wurde von niemandem erreicht. Es wird deshalb ein zweiter Wahlgang nötig. Dieser findet am 19. Oktober statt.

Die Wahlbeteiligung betrug 41,8 Prozent.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
