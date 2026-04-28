Wallis startet Bau von Strasse und Seilbahn nach Blatten

Keystone-SDA

Elf Monate nach dem Bergsturz haben am Dienstag im Walliser Lötschental die Arbeiten für die neue Kantonsstrasse zwischen Blatten und Wiler sowie für eine provisorische Seilbahn begonnen. Ziel ist es, das Tal nach der Katastrophe dauerhaft wieder zugänglich zu machen.

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(Keystone-SDA) Der Spatenstich erfolgte im Beisein von Staatsrat Franz Ruppen und Gemeindepräsident Matthias Bellwald nahe der künftigen Trasse. Der Felssturz hatte die Zufahrten zum Oberwalliser Dorf stark beschädigt. Derzeit ist Blatten nur über eine Notstrasse erreichbar, die im Winter nicht befahrbar ist.

Die rund 2,8 Kilometer lange Strasse soll einen dauerhaften Zugang sichern. Ihre Linienführung basiert auf der Gefahrenkarte des kantonalen Dienstes für Naturgefahren von November 2025.

Die Walliser Regierung hatte Anfang April Verpflichtungskredite von 29,7 Millionen Franken für die Strasse und 9,3 Millionen Franken für die provisorische Seilbahn bewilligt.